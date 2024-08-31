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Стало известно о необычном подарке Путина для Ким Чен Ына

Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак

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KCNA/Reuters

Президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну 24 лошади любимой породы главы КНДР — орловский рысак. Об этом узнала газета The Times.

В публикации говорится, что российский президент дарит Ким Чен Ыну лошадей не в первый раз, в 2022 году в Пхеньян привезли 30 скакунов.

Партия этого года включала в себя 19 жеребцов и пять кобыл, животных перевезли через узкую сухопутную границу с Приморским краем.

До этого Ким Чен Ын подарил российскому лидеру бюст с пожеланиями здоровья и инкрустированную перламутром картину с портретом президента над Красной площадью.

Также в числе подарков Ким Чен Ына Путину были две охотничьи собаки редкой породы пхунсан. Они малоизвестны и почти не распространены за пределами КНДР. В Кремле сообщили, что щенки президенту понравились, позже им дали имена.

В 2019 году Ким Чен Ын потряс публику, въехав верхом на коне на священную гору Пэктусан, где он сделал громкое заявление в адрес США. О том, что символизирует для лидера КНДР верховая езда читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин и Ким Чен Ын побывали в конюшне во дворце руководителя КНДР.

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