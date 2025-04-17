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Польша закрыла въезд в страну для нескольких грузинских силовиков

Польша запретила восьми грузинским силовикам въезжать в страну
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Global Look Press

Власти Польши ограничили въезд в страну восьми представителям силовых ведомств Грузии по подозрению в применении силы против протестующих. Об этом сообщил польский МИД в соцсети X.

«В качестве реакции на усилившиеся репрессии на оппозицию в Грузии Польша ввела запрет на въезд в страну в отношении 8 представителей силовых ведомств, ответственных за применение силы против протестующих», — отмечается в сообщении.

При этом МИД не называет имена этих силовиков.

Отношения Грузии и Евросоюза ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список планируется вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физические лица закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

3 апреля генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что Грузия как независимое государство будет руководствоваться только собственными интересами, невзирая на упреки со стороны Запада.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос выпустили совместное заявление, в котором говорится, что принятые в Грузии законы об иностранных агентах и стандартах СМИ помешают интеграции страны в Европейский союз (ЕС).

Ранее Зурабишвили анонсировала протесты в Грузии «с новой силой».

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