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В Грузии решили игнорировать недовольства Запада ради собственных интересов

Политик Каладзе: Грузия будет руководствоваться только собственными интересами
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РИА Новости

Грузия как независимое государство будет руководствоваться только собственными интересами, невзирая на упреки со стороны Запада. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе, комментируя недовольство Хельсинской комиссии США решением Тбилиси передать строительство порта Анаклиа Китаю. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Грузия как независимое и суверенное государство сама будет решать, с кем поддерживать отношения, какие связи и торговые отношения выстраивать», — подчеркнул Каладзе.

При этом, по его словам, в Тбилиси готовы к перезагрузке отношений с Вашингтоном.

В марте 2024 года правительство Грузии объявило международный тендер на проектирование и строительство Анаклийского порта, самого глубоководного на Черном море. В минэкономики республики отметили, что конкурс объявлен в рамках процедур Всемирного банка.

Позднее стало известно, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) стал единственным претендентом на строительство порта в Анаклиа.

Ранее Зурабишвили анонсировала протесты в Грузии «с новой силой».

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