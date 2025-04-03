В Грузии решили игнорировать недовольства Запада ради собственных интересов

Грузия как независимое государство будет руководствоваться только собственными интересами, невзирая на упреки со стороны Запада. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе, комментируя недовольство Хельсинской комиссии США решением Тбилиси передать строительство порта Анаклиа Китаю. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Грузия как независимое и суверенное государство сама будет решать, с кем поддерживать отношения, какие связи и торговые отношения выстраивать», — подчеркнул Каладзе.

При этом, по его словам, в Тбилиси готовы к перезагрузке отношений с Вашингтоном.

В марте 2024 года правительство Грузии объявило международный тендер на проектирование и строительство Анаклийского порта, самого глубоководного на Черном море. В минэкономики республики отметили, что конкурс объявлен в рамках процедур Всемирного банка.

Позднее стало известно, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) стал единственным претендентом на строительство порта в Анаклиа.

Ранее Зурабишвили анонсировала протесты в Грузии «с новой силой».