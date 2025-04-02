Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС высказались о принятии закона об иноагентах

В ЕС заявили, что законы об иноагентах и стандартах СМИ мешают интеграции Грузии
close
David Mdzinarishvili/Reuters

Принятые в Грузии законы об иностранных агентах и стандартах СМИ помешают интеграции страны в Европейский союз (ЕС). Об этом говорится в совместном заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, которое опубликовало представительство сообщества в Грузии, передает ТАСС.

«Эти шаги еще больше подрывают основы демократии в Грузии. Подобные действия несовместимы по существу с ценностями Евросоюза, такими как демократия, верховенство закона и плюрализм СМИ, и далеки от того, что мы ждем от страны-кандидата», — говорится в заявлении.

В конце марта президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иностранных агентах, который был подан бывшей главой государства Саломе Зурабишвили.

Речь идет о законе, принятом парламентом Грузии в мае 2024 года. Документ предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список планировалось вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физические лица закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее в Грузии приняли американскую версию закона об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами