В ЕС высказались о принятии закона об иноагентах

В ЕС заявили, что законы об иноагентах и стандартах СМИ мешают интеграции Грузии

Принятые в Грузии законы об иностранных агентах и стандартах СМИ помешают интеграции страны в Европейский союз (ЕС). Об этом говорится в совместном заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, которое опубликовало представительство сообщества в Грузии, передает ТАСС.

«Эти шаги еще больше подрывают основы демократии в Грузии. Подобные действия несовместимы по существу с ценностями Евросоюза, такими как демократия, верховенство закона и плюрализм СМИ, и далеки от того, что мы ждем от страны-кандидата», — говорится в заявлении.

В конце марта президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иностранных агентах, который был подан бывшей главой государства Саломе Зурабишвили.

Речь идет о законе, принятом парламентом Грузии в мае 2024 года. Документ предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список планировалось вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физические лица закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее в Грузии приняли американскую версию закона об иноагентах.