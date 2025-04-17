Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис обвинил президента Украины Владимира Зеленского в срыве соглашения о прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры ради продления конфликта и сохранения власти. Своим мнением он поделился в эфире личного YouTube-канала.

Он указал, что Россия строго следует всем договоренностям и предоставляет отчеты о нарушениях со стороны Киева, который не сдержал своего обещания.

По словам эксперта, идея о проведении выборов на Украине провалилась, а страны Запада никак не отреагировали на продление военного положения на территории республики.

«Все это была игра Зеленского, выборы не состоятся, он контролирует Раду и СМИ. Он будет продлевать конфликт столько, сколько сможет», — считает Меркурис.

До этого экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что Офис президента Владимира Зеленского, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть в стране.

Ранее эксперт предрек «фаер-шоу» по всей Украине в ответ на нарушение моратория об остановке огня.