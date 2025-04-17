На Украине памятники писателям-одесситам назвали «символами имперской политики»

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти (УИНП) назвала «символикой российской имперской политики» памятники и названия улиц в честь одесских писателей. Об этом говорится на сайте института.

Речь идет о памятниках и улицах, посвященных Исааку Бабелю, Илье Ильфу, Валентину Катаеву, Михаилу Жванецкому.

«Объекты, посвященные Бабелю, Ильфу, Катаеву, Жванецкому и Багрицкому, а также дальнейшее использование их имен в названиях географических объектов <...> относится к символике российской имперской политики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты экспертизы не запрещают дальнейшую продажу и хранение литературных произведений этих авторов.

Недавно на памятник Пушкину в Одессе набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер».

25 февраля стало известно, что в Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру І. В Полтаве также была демонтирована мемориальная доска в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко с фасада одного из домов.

Ранее в Одессе осквернили памятники Пушкину, Воронцову и апельсину.