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В Одессе осквернили памятники Пушкину, Воронцову и апельсину

Вандалы в Одессе разрисовали памятник русскому поэту Пушкину

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Телеграм-канал «Суспільне Одеса»

Неизвестные вандалы в Одессе осквернили памятники русскому поэту Александру Пушкину, графу Михаилу Воронцову и апельсину. Об этом сообщила одесская редакция украинского издания «Общественное. Новости».

Они разрисовали монументы надписями с требованиями демонтировать памятники.

Памятник апельсину с изображением русского императора Павла I был установлен в 2004 году и посвящен доставке в 1800 году свежих апельсинов из Одесского порта в Санкт-Петербург.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Одесский городской совет принял решение о демонтаже памятника Александру Пушкину, отметив, что это решение было принято единогласно.

«В октябре сообщалось, что по инициативе одесских деятелей культуры более 100 человек направили открытое письмо в ЮНЕСКО»», — заявила Захарова, возмутившись молчанию учреждения.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начали переименовывать улицы и демонтировать памятники советским и российским деятелям на Украине. С 2022 года с началом специальной операции России на Украине процесс декоммунизации усилился.

Ранее потомок Пушкина прокомментировал снос памятников поэту на Украине.

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