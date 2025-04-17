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В Госдуме подвели итоги моратория на удары по инфраструктуре с Украиной

Депутат Красов: Киев не собирался выполнять пункты моратория об остановке огня
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Договоренность о моратории на прекращение ударов по инфраструктуре была между Россией и США, однако можно было предугадать, что Украина не намерена выполнять никакие пункты соглашений. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Депутат подчеркнул, что сегодня Киев утратил поддержку Соединенных Штатов в конфликте, но при этом остается зависим от Великобритании, Германии и Франции.

По мнению Красова, мораторий был нужен Украине, чтобы «чтобы заполучить оружие от стран Евросоюза, провести мобилизацию, подготовить личный состав и очередную порцию вооружения и военной техники». Он напомнил, что с 2014 года Киев пытается «уничтожить русскоязычное население».

До этого журналисты РИА Новости сообщили, что украинские войска в период с 18 марта по 14 апреля нарушили мораторий на удары по энергетическим объектам 101 раз. По данным агентства, Киев организовал первую подобную атаку уже на следующий день после того, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли соглашения.

Мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры в РФ и на Украине, рассчитанный на 30 дней, вступил в силу 18 марта. Его действие завершилось 16 апреля.

Ранее эксперт предрек «фаер-шоу» по всей Украине в ответ на нарушение моратория об остановке огня.

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