Трамп: со мной хотят встретиться представители всех стран, в том числе Китая

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети X утверждает, что представители всех стран хотят с ним встретиться, в том числе Китая.

Глава Белого дома отметил, что 16 апреля провел разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и встретился с высокопоставленными торговыми представителями Японии.

«Я провел очень продуктивный разговор с президентом Мексики. Также я встретился с торговыми представителями Японии самого высокого уровня. Все страны, в том числе Китай, хотят встретиться!» — написал он.

Трамп также упомянул, что 17 апреля в Белом доме пройдет встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

До этого профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко заявил, что Брюссель всерьез беспокоится из-за отсутствия прямого диалога с президентом США Дональдом Трампом, поэтому периодически посылает в Вашингтон европейских лидеров вроде Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Александра Стубба. Профессор отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала следующей, но и у нее вряд ли что-то получится.

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп не признает руководство ЕС.