Филиппо: планы Дании отправить войска на Украину говорят о желании войны с РФ

Планы Дании отправить войска на Украину говорят о желании Европейского союза воевать с Россией. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Это не предвещает ничего хорошего! Евросоюз хочет войны!» — написал он.

Филиппо призвал французов выйти на демонстрацию в Париже, чтобы «остановить это безумие».

До этого главнокомандующий сухопутными силами Дании Петер Бойсен заявил, что датские военнослужащие собираются посетить Украину летом текущего года, чтобы «набраться опыта». Он отметил, что солдаты не будут участвовать в боевых действиях и разместятся вдали от фронта. Одной из ключевых тем обучения станет применение беспилотников в ходе вооруженного конфликта.

Посол России в Дании Владимир Барбин прокомментировал слова Бойсена. Он отметил, что Копенгаген полагает возможным игнорировать, что на территории Украины ведутся боевые действия, и подвергает опасности жизни датских военных.

Ранее в Дании не исключили расторжения оборонного соглашения с США.