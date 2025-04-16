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Посол России заявил, что Дания «провоцирует неконтролируемую эскалацию» на Украине

Барбин: Дания провоцирует эскалацию, направляя военных на Украину за опытом
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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Датские власти «провоцируют неконтролируемую эскалацию» украинского конфликта. Об этом телеканалу TV2 заявил посол России в скандинавском государстве Владимир Барбин, комментируя намерение вооруженных сил Дании начать отправлять на Украину группы солдат для получения опыта от ВСУ.

«Это решение Копенгагена идет наперекор предпринимаемым в настоящее время попыткам выйти на политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине», — сказал он.

По словам Барбина, Дания полагает возможным игнорировать, что на территории Украины ведутся боевые действия, и подвергает опасности жизни датских военных. Он напомнил, что военные объекты, в том числе штабы, центры подготовки и обучения, места расположения военнослужащих и военной техники являются законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации.

До этого министерство обороны Дании заявило, что угрозы военного нападения России на Данию в настоящее время нет. При этом в отчете ведомства утверждается, что угроза со стороны Москвы будет с годами нарастать.

Ранее власти Дании заявили, что страна готова отправить миротворцев на Украину.

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