Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дания собралась направить военных на Украину

TV 2: Дания собирается направить военных на Украину летом 2025 года
close
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Датские военные собираются посетить Украину летом текущего года, чтобы «набраться опыта». Об этом в интервью телеканалу TV 2 заявил главнокомандующий сухопутными силами Дании Петер Бойсен.

«Мы отправим несколько команд, чтобы они увидели собственными глазами, чему научились украинцы. <...> Они едут туда, чтобы набраться опыта», — заявил Бойсен.

По его словам, солдаты не будут участвовать в боевых действиях и разместятся вдали от фронта. Одной из ключевых тем обучения станет применение беспилотников в ходе вооруженного конфликта.

Посол России в Дании Владимир Барбин уже прокомментировал слова Бойсена. Он отметил, что Копенгаген полагает возможным игнорировать, что на территории Украины ведутся боевые действия, и подвергает опасности жизни датских военных.

Дипломат напомнил, что военные объекты, в том числе штабы, центры подготовки и обучения, места расположения военнослужащих и военной техники являются законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее в Дании не исключили расторжения оборонного соглашения с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами