В Дании не исключили расторжения оборонного соглашения с США

Дания может расторгнуть оборонное соглашение с США, если они выйдут из НАТО

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил телеканалу TV2, что Копенгаген может расторгнуть оборонное соглашение с Вашингтоном о присутствии американских войск на датской территории, если США выйдут из НАТО.

«Если США выйдут из НАТО, Дания может аннулировать соглашение о пребывании американских войск на датской земле», — говорится в сообщении.

При этом глава МИД Дании считает, что нет никаких признаков, указывающих на предстоящий выход США из НАТО.

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов Америки добьются того, чтобы получить Гренландию, которая входит в состав датского королевства на правах автономии. По словам главы Белого дома, существует большая вероятность того, что Вашингтон сможет сделать это без применения военной силы.

Ранее Трамп выложил видеоролик с обещанием «защитить Гренландию от России».