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В Тбилиси обвинили Каллас в борьбе против суверенитета Грузии

Мэр Тбилиси Каладзе: ЕС ведет борьбу против суверенитета Грузии
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Kenzo Tribouillard/AP

Бюрократия Европейского союза (ЕС) «ведет борьбу против независимости и суверенитета Грузии». Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя критику со стороны руководства ЕС в адрес поправок в грузинское законодательство, предусматривающих контроль за выделяемыми иностранными донорами грантами. Слова политика цитирует газета «Взгляд».

«(Глава евродипломатии Кая) Каллас и бюрократы такого типа, которые ведут борьбу против независимости и суверенитета Грузии, не смогут направлять в нашу страну грязные деньги, а значит, эти суммы не будут идти на государственные перевороты и революции. Вот этот факт им не дает покоя», — подчеркнул Каладзе.

Он выразил готовность инициировать еще ряд законов, укрепляющих суверенитет страны.

2 апреля Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что принятые в Грузии законы об иностранных агентах и стандартах СМИ помешают интеграции страны в Европейский союз. По их словам, эти шаги «еще больше подрывают основы демократии в Грузии». Они назвали подобные действия несовместимыми с ценностями Евросоюза.

Ранее Грузия назвала виновника продолжения конфликта на Украине.

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