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Грузия назвала виновника продолжения конфликта на Украине

Кобахидзе: глубинное государство поручило Европе продлить конфликт на Украине
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Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Глубинное государство виновно в продолжении вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает газета «Взгляд».

Политик отметил, у Украины «хорошее сотрудничество с европейской бюрократией», но для украинцев в этом нет никакой пользы.

Кобахидзе считает, что Грузия смогла не допустить украинского сценария, поэтому сейчас находится под давлением «глубинного государства». По его словам, именно это государство поручило странам и организациям Европы продолжить украинский конфликт.

Премьер утверждает, что ранее в этот процесс были вовлечены и структуры США.

Кобахидзе добавил, что у «глубинного государства» свои интересы, для этого оно использует европейскую бюрократию, Грузия же имеет свои национальные интересы и будет их защищать, в том числе от того, что произошло на Украине.

Ранее Саломе Зурабишвили назвали сторонницей конфликта на Украине.

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