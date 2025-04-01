В Грузии приняли американскую версию закона об иноагентах

Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах. Об этом свидетельствуют данные голосования, передает «Sputnik.Грузия».

За принятие закона проголосовали 86 депутатов. Он вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте Законодательного органа страны.

В конце марта президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иностранных агентах, который был подан бывшей главой государства Саломе Зурабишвили.

Речь идет о законе, принятом парламентом Грузии в мае 2024 года. Документ предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список планировалось вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физические лица закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее парламент Грузии одобрил новый законопроект об иноагентах.