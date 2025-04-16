Эксперт предрек «фаер-шоу» по всей Украине в ответ на нарушение моратория об остановке огня

Россия готовит удар возмездия после нарушения Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре, который заканчивается 18 апреля. Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал военный эксперт Алексей Суконкин.

Так он прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Кремль своевременно сообщит, когда закончится мораторий на удары по объектам энергетики.

«Исключительно пронзительная формулировка, намекающая на предстоящее фаер-шоу по всей Украине», — оценил высказывание Суконкин.

До этого журналисты РИА Новости сообщили, что украинские войска в период с 18 марта по 14 апреля нарушили мораторий на удары по энергетическим объектам 101 раз. По данным агентства, Киев организовал первую подобную атаку уже на следующий день после того, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли соглашения.

Мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры в РФ и на Украине, рассчитанный на 30 дней, вступил в силу 18 марта. Его действие завершится 16 апреля.

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