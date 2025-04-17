В Британии раскрыли, кому на самом деле принадлежит власть на Украине

Economist: власть на Украине в руках неизбранных чиновников из офиса Зеленского

Власть на Украине концентрируется в руках неизбранных чиновников из офиса Владимира Зеленского, а не в правительстве или парламенте. Об этом пишет британский журнал The Economist.

«Власть концентрируется не в правительстве или в парламенте, а в руках нескольких неизбранных должностных лиц в администрации президента. <...> Администрация неохотно делит власть не только с противниками, но и с любым, кто считается потенциальным соперником», — говорится в публикации.

Среди таких лиц, в чьих руках фактически находится власть, в издании назвали главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и советника президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина. При этом сам Зеленский в этой части статьи не упоминается.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Согласно конституции страны, должен быть выбран новый глава государства и принять присягу, однако выборы не состоялись из-за действующего на Украине военного положения.

Выборы президента планируется провести в стране после окончания конфликта с Россией. По словам главы ЦИК Украины Олега Диденко, они не должны быть сильно затянуты.

Ожидается, что главными конкурентами Зеленского на предстоящих выборах главы государства станут экс-главком ВСУ Валерий Залужный и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Ранее в Госдуме отреагировали на отсрочку выборов президента Украины.