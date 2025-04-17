ЦИК Украины: проведение выборов после конфликта не должно быть затянуто

Сроки проведения выборов на Украине после окончания конфликта не должны быть чрезмерно затянуты. Такое заявление сделал глава ЦИК Украины Олег Диденко в интервью испанскому изданию Pais.

«Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам... но эти сроки не должны быть чрезмерно затянуты, чтобы это не выглядело как попытка остаться у власти без достаточных оснований», — сказал Диденко.

По его словам, после прекращения конфликта стране потребуется около трех месяцев для организации выборов.

11 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на возможных предстоящих выборах президента на Украине власти не допустят кандидата, который бы выступил за нормализацию отношений с Россией и был бы «приемлемым» для Москвы. По словам главы региона, пророссийских кандидатов не будут допускать к участию в выборах под любым предлогом.

До этого газета «Взгляд» со ссылкой на экспертов сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский хочет перехитрить Россию и США с выборами, организовав их в сжатые сроки. Это позволит Зеленскому провести президентские выборы на своих условиях и почти без конкурентов, писало издание.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в Киеве перестали считать конгрессвумен Спартц украинкой после одного ее призыва.