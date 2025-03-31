В Госдуме отреагировали на отсрочку выборов президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы оттянуть выборы. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя планы украинских властей по отсрочке голосования.

«Естественно, Зеленский делает все возможное, для того чтобы оттянуть выборы, ищет всяческие лазейки, чтобы это произошло как можно дальше», — поделился своим мнением депутат.

До этого глава ЦИК Украины Олег Диденко сообщил о желании местных властей внести изменения в законодательство, чтобы отсрочить проведение выборов президента после отмены военного положения. Согласно действующему законодательству, голосование должно быть объявлено в течение месяца после отмены военного положения. Однако украинские власти сочли этот срок слишком маленьким, чтобы успеть все подготовить и провести выборы в соответствии со стандартами.

Срок Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая прошлого года. Но выборы нового главы государства не проводились из-за военного положения в стране и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущей ситуации они «несвоевременны».

Ранее Залужный высказался о своем участии в выборах президента на Украине.