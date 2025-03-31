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Глава ЦИК Украины назвал двух возможных конкурентов Зеленского на выборах

Глава ЦИК Украины: Залужный и Порошенко имеют право баллотироваться
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Emilio Morenatti/AP

Конституция и законы Украины не предусматривают оснований для отказа экс-главкому Валерию Залужному и бывшему президенту Петру Порошенко в праве баллотироваться на пост президента страны. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявил глава ЦИК Украины Олег Диденко.

«Бывший главнокомандующий, а ныне посол в Великобритании Залужный имеет право баллотироваться, несмотря на то, что кандидат должен постоянно проживать на территории Украины в течение последних 10 лет», — заявил он.

По словам Диденко, последние социологические опросы показывают, что народ больше поддерживает Залужного, нежели Зеленского. При этом он напомнил, что выезд на лечение, учебу, в командировку или отпуск не является прерыванием срока проживания в стране. Глава ЦИК добавил, что Порошенко может выступить в качестве кандидата, поскольку конституция страны не предусматривает запрета на регистрацию кандидата из-за примененных персональных санкций.

Срок Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая прошлого года. Но выборы нового главы государства не проводились из-за военного положения в стране и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущей ситуации они «несвоевременны».

Ранее в Госдуме отреагировали на отсрочку выборов президента Украины.

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