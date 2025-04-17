Лукашенко отметил возможность выстроить в СГ отношения теснее, чем в унитарном государстве

Лукашенко: в рамках СГ можно выстроить систему взаимодействия теснее, чем в УГ

В рамках Союзного государства (СГ) можно выстроить единую систему взаимодействия, которая будет теснее, чем в унитарном государстве (УГ). Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с будущим госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, пишет агентство БелТА.

«Я часто говорю: мы достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия, построить наши отношения даже теснее, чем в унитарном государстве, — сказал белорусский лидер.

Несмотря на амбициозность задачи, ее нужно решить, иначе «нам не быть и не существовать», отметил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что президент России Владимир Путин также стремится к тому, чтобы страны «поддерживали самые тесные отношения».

17 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал СГ самой продвинутой формой интеграции на территории бывшего Советского Союза, которая приносит выгоду россиянам и белорусам.

В октябре Лукашенко заявил, что вопрос о вхождении Белоруссии в состав РФ никогда не стоял, поскольку это невозможно и невыполнимо. Он не исключил, что кто-то в высоких кругах российской власти хотел бы присоединения Белоруссии к РФ. По его словам, таким чиновникам, которым «неймется», нужно выбросить эту мысль из головы.

Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия как два суверенных государства могут «выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче», чем если бы они находились в одном унитарном образовании.

Ранее в КГБ Белоруссии обвинили Запад в дестабилизации ситуации в Союзном государстве.