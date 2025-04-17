В Кремле прокомментировали встречу делегаций США и Украины в Париже

Песков: в Кремле хотели бы увидеть ориентацию Европы на мир на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал встречу украинской и американской делегаций в Париже.

На вопрос журналиста, чего ждут в Кремле от встречи делегаций Украины и США, а также представителей «коалиции желающих», Песков заметил, что разговор, скорее всего, пройдет о различных аспектах темы украинского урегулирования.

«Наш президент (президент РФ Владимир Путин. — «Газета.Ru») имел с [спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом] Уиткоффом продолжительный разговор. Содержание этого разговора доложено [президенту США Дональду] Трампу. США продолжают работу в этом русле с европейцами и украинцами. Дальше [мы] ожидали бы проявления европейской и украинской ориентированности на поиски мирного урегулирования [конфликта]. От Европы мы видим ориентированность на продолжение войны», — поделился Песков.

До этого газета The Telegraph писала, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми планирует обсудить с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом украинский конфликт в ходе встречи в Париже.

Ранее украинский депутат раскритиковал Зеленского из-за слов о главе РФПИ.