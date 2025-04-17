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Британские власти обсудят с Рубио и Уиткоффом украинский конфликт

Telegraph: глава МИД Британии обсудит с Рубио и Уиткоффом украинский конфликт
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Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми планирует обсудить с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом украинский конфликт в ходе встречи в Париже. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Министр иностранных дел [Дэвид Лэмми] отправится во французскую столицу для встреч со Стивом Уиткоффом, специальным посланником США, и Марко Рубио, государственным секретарем США», — говорится в публикации.

Переговоры станут первой подобной встречей на высоком уровне между англо-французской «коалицией желающих».

До этого глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. Он уточнил, что в рамках встреч будут обсуждаться важные вопросы безопасности Украины и всей Европы.

Ранее украинский депутат раскритиковал Зеленского из-за слов о главе РФПИ.

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