Украинский депутат раскритиковал Зеленского из-за слов о главе РФПИ

Украинский лидер Владимир Зеленский поддался истерике, оскорбив главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он прокомментировал заявление главы государства, касавшееся участия Дмитриева в переговорах между РФ и США. Зеленский назвал его «сепаром, родившимся на Украине».

«Высказывание Зеленского в адрес <...> Дмитриева — это не просто недопустимый выпад, а очередной акт политической истерии», — подчеркнул Дмитрук.

Как отметил парламентарий, глава РФПИ является экономистом и переговорщиком, который пользуется авторитетом во всем мире. В настоящее время он предпринимает реальные усилия, чтобы сблизить позиции Москвы и Киева, а также добиться деэскалации конфликта.

На этом фоне Дмитрук пришел к выводу, что Зеленский своим высказыванием продемонстрировал чудовищное непонимание текущей ситуации. Депутат обвинил главу государства в попытках разжечь ненависть и окончательно завести Украину в пропасть.

В начале апреля Дмитриев провел в США серию переговоров с представителями американских властей, в ходе которых обсуждалось большое количество вопросов. Среди них — урегулирование украинского кризиса, отмена санкций против РФ и взаимодействие в Арктике. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.