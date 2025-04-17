Медведев предупредил ЕС о получении гробов в случае отправки войск на Украину

Руководство киевского режима прибыло в Париж, чтобы обсудить возможный плачевный итог развертывания войск «‎коалиции желающих» на Украине. Об этом написал на английском языке зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

«‎Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «‎коалиции желающих» на Украине», — сказано в посте.

17 апреля глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. Он уточнил, что в рамках встреч будут обсуждаться важные вопросы безопасности Украины и всей Европы.

По словам Ермака, в Париже состоятся двусторонние встречи с представителями государств «коалиции желающих» , в частности из Франции, Германии и Великобритании.

До этого Ермак говорил, что Киев не располагает никакой информацией относительно переговоров по решению конфликта на Украине.

10 апреля украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, призвал президента Украины Владимира Зеленского начать проведение прямых переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее украинский депутат раскритиковал Зеленского из-за слов о главе РФПИ.