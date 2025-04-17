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Глава офиса украинского президента встретится с представителями США в Париже

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в Париж
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Ukraine Presidency/Global Look Press

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым… Запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции», — поделился Ермак.

Он уточнил, что в рамках встреч будут обсуждаться важные вопросы безопасности Украины и всей Европы.

По словам Ермака, в Париже состоятся двусторонние встречи с представителями государств «коалиции желающих» Объединение из более чем 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине, в частности из Франции, Германии и Великобритании.

До этого Ермак говорил, что Киев не располагает никакой информацией относительно переговоров по решению конфликта на Украине.

10 апреля украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, призвал президента Украины Владимира Зеленского начать проведение прямых переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее украинский депутат раскритиковал Зеленского из-за слов о главе РФПИ.

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