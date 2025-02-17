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Порошенко оценил введенные Зеленским санкции: «кофе на заправке не могу купить»

Порошенко заявил, что введенные против него санкции подрывают имидж Украины
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Piotr Molecki/AP

Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя указ о введении против него бессрочных санкций, который подписал действующий глава государства Владимир Зеленский, заявил, что подобные меры негативно влияют на имидж республики. Его слова передает «Украинская правда».

«Я хотел бы избежать позиции «что это означает персонально для Порошенко?». Порошенко переживет. Хотя, конечно, есть ряд вещей, которые создают неприятности. Например, я не могу кофе на заправке купить, потому что заблокированные карты, заблокированные счета, наложен арест на активы», — сказал он.

По словам Порошенко, главный вопрос заключается в том, какой вред решение Зеленского наносит Украине. Речь идет о подрыве имиджа государства, указал бывший президент.

13 февраля Зеленский подписал указ о введении бессрочных санкций против Порошенко. Также санкции введены против экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список рестрикций внесены предприниматель Константин Жеваго и бывший совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

Ранее Зеленский допустил снятие санкций с Порошенко при одном условии.

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