Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали одного из самых «агрессивных и русофобных» политиков ЕС

Журналист Боуз: Каллас не перестает повторять свою мантру о борьбе с Россией
close
Yves Herman/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не перестает продвигать свою позицию о безусловной поддержке Украины и продолжает «свою вечную мантру» о борьбе с Россией до конца. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на YouTube.

«Один из самых агрессивных и русофобных политиков Евросоюза — Кая Каллас будет продолжать свою вечную мантру о борьбе до конца», — сказал Боуз.

Журналист также отметил, что Украина сейчас находится в тяжелом положении, в том числе из-за тотальной мобилизации, которая переросла в силовую. По его мнению, власти Киева не считают нужным завершать конфликт, так как для них он слишком выгоден.

До этого председатель Совфеда России Валентина Матвиенко обвинила еврочиновников, в частности, Каю Каллас, в цинизме и бессовестности из-за запрета другим странам посещать парад Победы в Москве 9 мая. По ее мнению, подобные требования являются «надругательством» над памятью людей, которые отдали жизни в борьбе с «фашистской чумой».

14 апреля глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС и кандидатов на вступление в союз ждут последствия в случае их участия в московских торжествах 9 мая.

Ранее в Европе Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами