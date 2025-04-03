Главу евродипломатии Каю Каллас стоит называть министром «Бойтесь Россию». Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Министр по вопросам «Боитесь Россию»», — подчеркнул он, оценив заявления Каллас о якобы «угрозе» Европе со стороны России.

По словам ирландского журналиста, русские могут «вторгнуться» в Европу лишь по приглашению налогоплательщиков ЕС.

До этого испанская газета El Pais писала, что главная угроза Европе исходит изнутри самого ЕС, а не от России. В частности, издание обращало внимание на неспособность европейских политических элит своевременно реагировать на подъем новых правых сил.

Ранее в Польше заявили о создании Фонда обороны и безопасности.