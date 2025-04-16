Чиновники ЕС дошли до высшей степени цинизма, запрещая главам суверенных государств посещать парад Победы в Москве 9 мая. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«В Европе сегодня глубочайший духовный, идейный, нравственный, ценностный кризис. Чиновники дошли до высшей степени бессовестности, цинизма, когда они уже позволяют себе в формате евродиктатуры требовать от глав суверенных государств не посещать парад Победы в Москве», — высказалась Матвиенко.

Она назвала подобные запреты «надругательством» над памятью миллионов людей, которые отдали свои жизни за освобождение Европы и мира от «фашисткой чумы».

По мнению Матвиенко, еврочиновники не только закрывают глаза на преступления неонацистов в Европе, но и активно занимаются взращиванием нацистских режимов, подобных киевскому, на континенте. При этом глава Совфеда выразила надежду, что в ЕС остались еще «здравые силы», которые не допустят «дальнейшей деградации происходящего».

14 апреля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны ЕС и кандидатов на вступление в союз ждут последствия за участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. По ее словам, Евросоюз направил четкое указание воздержаться от поездки в столицу России на 9 Мая. Каллас подчеркнула, что в Брюсселе серьезно озабочены из-за московских торжеств.

Ранее сообщалось, что репетиция парада Победы в России напугала немцев.