Странам Евросоюза, включая Германию, не стоит демонизировать Россию и ее президента Владимира Путина. Об этом в интервью изданию Weltwoche заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Я бы сказал, что им следует прежде всего прекратить демонизировать Путина и демонизировать Россию, а затем пытаться придумать нарратив, который бы это объяснил. Россия не является злом, как они пытаются ее изобразить», — сказал политик.

Он объяснил, что РФ является большой страной, которая старается контролировать то, что происходит у них на границе, точно так же, как это делают государства НАТО.

Додик также призвал Германию решить вопрос с газопроводами «Северный поток», предупредив, что в ином случае решение найдут Соединенные Штаты.

В Боснии и Герцеговине продолжается политическое противостояние между Республикой Сербской и высоким представителем по БиГ Кристианом Шмидтом. Конфликт возник после того, как Россия и Китай вступили в противостояние с США, Францией и Британией в ООН относительно утверждения Шмидта на посту — в итоге, несмотря на фактическое отсутствие утверждения Шмидта на посту, он продолжает занимать должность.

В феврале боснийский суд приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать должность президента РС. Его призвали виновным в игнорировании решений Конституционного суда, принятых высоким представителем по БиГ Кристианом Шмидтом.

Ранее Додик заявил, что никакое давление не заставит его покинуть Республику Сербскую.