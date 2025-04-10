Додик заявил, что никакое давление не заставит его покинуть Республику Сербскую

ТАСС: Додик заявил, что Запад не заставит его уйти в отставку и покинуть РС

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что давление Запада не заставит его уйти в отставку и покинуть страну. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что это ему такое даже в голову не приходит. По словам Додика, он покинет политическую сцену только тогда, когда этого захочет народ Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины — прим. ред.).

Политик заявил, что РС он покидать не намерен, так как у него там «все»: семья, близкие.

Додик утверждает, что борется за страну, где он родился, за все уголки республики, где живут люди, для которых это — их родина. При этом он отметил, что не считает себя и своих последователей милитаристами или какой-то мятежной группой.

По его словам, элементарное право на стороне РС, а «очевидное и массовое злоупотребление» — на стороне официального Сараева, особенно той части боснийских мусульман, которые придерживаются политического ислама и продвигают эту идею 30 лет на этой территории.

Ранее Додик поставил крест на будущем Европы.