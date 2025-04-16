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Вучич обнародовал отчет ФСБ России о якобы применении звуковой пушки

Вучич: звуковая пушка не применялась на протесте в Белграде 15 марта
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Djordje Kojadinovic/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что акустические установки «звуковые пушки», которыми располагает МВД Сербии, не применялись на протесте в Белграде 15 марта. Об этом он сказал в обращении к гражданам, передает Kurir.

В ходе обращения президент Сербии сообщил, что представители ФСБ РФ приняли участие в расследовании о якобы применении «звуковой пушки» на протестах 15 марта. Вучич зачитал отчет российской спецслужбы, которую назвал одной из самых известных в мире.

«На основании полученных результатов можно сделать категорический вывод, что акустическое устройство излучающего типа, а теперь и все перечисленное, принадлежащее полицейским органам Сербии, во время акции протеста не использовалось», — заявил сербский лидер.

Также Вучич уточнил, что российские специалисты провели исследование в нескольких направлениях, включая изучение технических характеристик установок МВД Сербии, а также анализ видео и аудиоматериалов с места происшествия.

17 марта сербская оппозиция в лице организации «Kreni — Promeni» сообщила о намерении обратиться в ООН из-за применения звуковой пушки на акции протеста в Белграде, которая была посвящена инциденту на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В случае подтверждения этих заявлений Вучич пообещал уйти в отставку.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Протесты в стране начались из-за инцидента на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, когда навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.

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