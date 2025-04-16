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Вучич заявил о колоссальном давлении из-за планов посетить Москву 9 мая

Президент Сербии Вучич подтвердил визит в Москву 9 мая, несмотря на давление
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Johanna Geron/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил намерение посетить Москву 9 мая, несмотря на давление, связанное с предстоящими переговорами по газовому соглашению и сотрудничеству с Россией. Об этом он заявил в обращении к нации, подчеркнув историческую роль Сербии в борьбе с фашизмом, передает ТАСС.

Вучич отметил, что его решение вызвано необходимостью обсудить с российскими партнерами условия дальнейшего газового сотрудничества, судьбу компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») и другие стратегические вопросы.

«Небо вот-вот рухнет мне на голову от давления, но я не отказываюсь от визита. Сербия гордится вкладом в борьбу с фашизмом, в отличие от тех, кто переписывает историю. Это ключевая причина, по которой я принял приглашение», — заявил он.

До этого стало известно, что Европейский союз пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если Александр Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Дня Победы.

Доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков отметил, что Евросоюз на протяжении нескольких десятилетий ставит Сербии условие выбирать либо курс на вступление в политическое объединение, либо Россию.

Ранее в Сербии сменился премьер-министр.

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