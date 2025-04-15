Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали, в каком случае ЕС откажет Сербии в членстве в союзе

FT: ЕС пригрозил Сербии отказом в членстве в случае визита Вучича на парад 9 мая
close
Darko Vojinovic/AP

Европейский союз (ЕС) пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если президент страны Александар Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Дня Победы. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Европейские чиновники считают, что визит Вучича в Москву может нарушить критерии членства в Евросоюзе. Из-за этого Сербии может быть отказано во вступлении в ЕС.

Канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиова подчеркнул, что Евросоюзу необходимо сделать так, чтобы в Белграде поняли, что «за определенные действия придется заплатить высокую цену».

До этого вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Евросоюз наметил проект в целях свержения Вучича при поддержке западных спецслужб.

По словам Вулина, в Брюсселе хотят привести к власти такое правительство Сербии, которое «разделяет ценности ЕС». Речь идет о признании Косова и введении санкций против России, пояснил он.

Ранее Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами