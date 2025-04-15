СМИ рассказали, в каком случае ЕС откажет Сербии в членстве в союзе

FT: ЕС пригрозил Сербии отказом в членстве в случае визита Вучича на парад 9 мая

Европейский союз (ЕС) пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если президент страны Александар Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Дня Победы. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Европейские чиновники считают, что визит Вучича в Москву может нарушить критерии членства в Евросоюзе. Из-за этого Сербии может быть отказано во вступлении в ЕС.

Канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиова подчеркнул, что Евросоюзу необходимо сделать так, чтобы в Белграде поняли, что «за определенные действия придется заплатить высокую цену».

До этого вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Евросоюз наметил проект в целях свержения Вучича при поддержке западных спецслужб.

По словам Вулина, в Брюсселе хотят привести к власти такое правительство Сербии, которое «разделяет ценности ЕС». Речь идет о признании Косова и введении санкций против России, пояснил он.

Ранее Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции.