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Политолог рассказал о дилемме Вучича по поводу визита на День Победы в Россию

Политолог Коньков: Сербию заставляют выбирать между Россией и Евросоюзом
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Darko Vojinovic/AP

Евросоюз на протяжении нескольких десятилетий ставит Сербии условие выбирать либо курс на вступление в политическое объединение, либо Россию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков, комментируя угрозы ЕС в адрес президента Александра Вучича в случае визита в Москву на День Победы.

«Ничего здесь нового нет. Это не первая попытка выкручивания рук Сербии. Как поведет себя Вучич? Собственно говоря, если вопрос: либо участие в параде Победы в Великой Отечественной войне, либо вступление в Европейский союз, то так он не ставится», — сказал эксперт.

По его словам, парад Победы точно будет, а вот членство Сербии в политическом объединении не гарантировано. Коньков указал, что Вучичу не обещают евроинтеграции, если он откажется от визита в Москву.

В случае, если сербский лидер все же откажется от поездки, то потеряет «политические шансы» у себя на родине, сказал политолог. В то же время аналитик заметил, что всегда «можно прикинуться больным, можно найти кучу других причин, но все будут понимать, что он не поехал именно потому, что поставили такой ультиматум».

«Любой нормальный политик в данной ситуации должен руководствоваться в первую очередь национальными интересами, национальной гордостью, чувством собственного суверенитета», — сказал Коньков.

До этого стало известно, что Европейский союз пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если Александр Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Дня Победы.

Ранее на Западе ужаснулись угрозам ЕС по поводу визита на парад Победы в Москву.

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