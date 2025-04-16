В Сербии сменился премьер-министр

Парламент Сербии утвердил кандидатуру профессора Джуро Мацута на пост премьер-министра страны, несмотря на акции протеста. Об этом сообщает Reuters.

Решение принято при поддержке правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), контролирующей 156 из 250 мест в законодательном органе.

Голосование носило формальный характер, так как СПП обладает абсолютным большинством. Оппозиционные депутаты критиковали назначение, ссылаясь на отсутствие прозрачности в процедуре. Мацура, близкий соратник президента Александра Вучича, ранее занимал должность министра образования.

7 апреля Вучич предложил кандидатуру Джуро Мацута на пост премьер-министра страны.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду, что вице-премьер Сербии Александар Вулин не войдет в состав нового кабинета министров республики. Таким образом представитель Европейского союза отреагировала на слова сербского политика о том, что его страна никогда не станет членом регионального содружества. При этом Вулин не исключил возможности вступления республики в БРИКС.

Ранее СМИ рассказали, в каком случае ЕС откажет Сербии в членстве в союзе.