Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин вспомнил песню про яблони, говоря о полете на Марс

Путин вспомнил советскую песню о яблонях на Марсе, говоря о полете на планету
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что однажды людям удастся достичь Марса, несмотря на сложность проекта полета на планету, и вспомнил известную советскую песню. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Проект полета на Марс очень сложный. <...> Но, тем не менее, многие проекты реализуются. <...> В советское время песня была такая, очень популярная — «И на Марсе будут яблони цвести», — сказал российский президент во время встречи со студентами МГТУ имени Баумана.

По мнению Путина, человечество, так или иначе, будет стремиться к освоению Марса, и эта «грандиозная задача» будет собирать все больше сторонников.

8 апреля газета Politico со ссылкой на заявление исполняющей обязанности директора NASA Джанет Петро сообщила, что NASA в ближайшие пять лет не удастся организовать полет на Марс, который смогли бы пережить астронавты.

Петра отметила, что подобная миссия сопряжена с большим количеством опасностей. При этом о многих из них национальное управление имеет слишком мало информации.

Ранее сообщалось, что Россия может оказать поддержку космической миссии Илона Маска на Марс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами