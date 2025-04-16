Путин вспомнил песню про яблони, говоря о полете на Марс

Путин вспомнил советскую песню о яблонях на Марсе, говоря о полете на планету

Президент России Владимир Путин заявил, что однажды людям удастся достичь Марса, несмотря на сложность проекта полета на планету, и вспомнил известную советскую песню. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Проект полета на Марс очень сложный. <...> Но, тем не менее, многие проекты реализуются. <...> В советское время песня была такая, очень популярная — «И на Марсе будут яблони цвести», — сказал российский президент во время встречи со студентами МГТУ имени Баумана.

По мнению Путина, человечество, так или иначе, будет стремиться к освоению Марса, и эта «грандиозная задача» будет собирать все больше сторонников.

8 апреля газета Politico со ссылкой на заявление исполняющей обязанности директора NASA Джанет Петро сообщила, что NASA в ближайшие пять лет не удастся организовать полет на Марс, который смогли бы пережить астронавты.

Петра отметила, что подобная миссия сопряжена с большим количеством опасностей. При этом о многих из них национальное управление имеет слишком мало информации.

Ранее сообщалось, что Россия может оказать поддержку космической миссии Илона Маска на Марс.