Президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру профессора Джуро Мацута на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Радио и Телевидение Сербии (РТС).

«Профессор, доктор Джуро Мацут обладает профессиональными и личными качествами, преданностью делу и компетентностью, необходимыми для выполнения обязанностей председателя правительства», — сказал Вучич.

Новый состав правительства должен утвердить парламент до 18 апреля, в противном случае президент Сербии будет вынужден распустить парламент и назначить внеочередные выборы, которые могут состояться уже в июне.

До этого Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не войдет в состав нового кабинета министров республики. Таким образом представитель Европейского союза отреагировала на слова сербского политика о том, что его страна никогда не станет членом регионального содружества. При этом Вулин не исключил возможности вступления республики в БРИКС.

Комментируя ситуацию, член Совета Федерации РФ Константин Косачев обвинил еврокомиссара в грубом и бесцеремонном вмешательстве во внутренние дела Сербии. В то же время он отказался отвечать на вопрос о том, как Белград мог бы отреагировать на произошедшее.

Скупщина (парламент) Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября.

Ранее в Сербии поблагодарили Россию за предотвращение госпереворота в стране.