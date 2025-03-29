В ЕС призвали не включать Вулина в состав нового правительства Сербии

Еврокомиссар Кос пожелала, чтобы Вулина не было в составе нового кабмина Сербии

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не войдет в состав нового кабинета министров республики. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом представитель Европейского союза (ЕС) отреагировала на слова сербского политика о том, что его страна никогда не станет членом регионального содружества. При этом Вулин не исключил возможности вступления республики в БРИКС.

«Надеюсь, что <...> Вулин не будет в новом правительстве. Потому что тот, кто действует антиевропейски, не может в то же время вести Сербию в ЕС», — сказала Кос.

Также она добавила, что демонстрируемый Белградом «флирт с Москвой» не поможет ему на пути к вступлению в региональное содружество.

Комментируя ситуацию, член Совета Федерации РФ Константин Косачев обвинил еврокомиссара по вопросам расширения в грубом и бесцеремонном вмешательстве во внутренние дела Сербии. В то же время он отказался отвечать на вопрос о том, как Белград мог бы отреагировать на произошедшее. По мнению российского сенатора, власти республики должны сами решить, что делать в сложившейся ситуации.

Ранее в Сербии оценили возможность вступления страны в НАТО или ОДКБ.