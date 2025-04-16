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Путин призвал более широко развивать квантовые технологии в России

Путин заявил о необходимости более широкого развития квантовых технологий в РФ
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Михаил Метцель/РИА Новости

Квантовые технологии дают заметное преимущество, России необходимо шире этим пользоваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Бауманки, его слова приводит ТАСС.

«Те преимущества, которые дают квантовые технологии, так же как искуственный интеллект, мы должны гораздо шире поставить на службу достижению конечных результатов технологического развития», — сказал он.

16 апреля Владимир Путин провел совещание по вопросам развития космонавтики в МГТУ имени Баумана, где рассказал о планах России по изучению дальнего космоса.

Перед выступлением глава государства посетил новый комплекс общежитий МГТУ имени Баумана. Российского лидера сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, председатель Наблюдательного совета – первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.

Ранее экипаж МКС обратился к россиянам в День космонавтики.

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