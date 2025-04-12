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Экипаж МКС обратился к россиянам в День космонавтики

Космонавты Овчинин, Вагнер и Песков поздравили россиян с Днем космонавтики

Российские космонавты Алексей Овчинин, Кирилл Песков и Иван Вагнер поздравили соотечественников с Днем космонавтики. Видеообращение, которое специалисты записали на Международной космической станции (МКС), было опубликовано в Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

«От всего сердца поздравляем вас с Днем космонавтики!» — сказал Овчинин.

По его словам, в России освоение космоса всегда считалось чем-то большим, чем просто профессией.

Далее к соотечественникам обратился Иван Вагнер, который отметил, что после исторического полета Юрия Гагарина в космос миллионы мальчишек и девчонок мечтали повторить его подвиг. Космонавт выразил радость в связи с тем, что сейчас эта тенденция снова набирает обороты.

«Россия всегда славилась талантами, и благодаря подвигу десятков тысяч мужчин и женщин мы стали первыми в космосе», — добавил Вагнер.

В свою очередь, Песков поблагодарил всех работников ракетно-космической отрасли за их труд. Он пожелал коллегам радости и благополучия.

День космонавтики ежегодно отмечается в России и других странах постсоветского пространства 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и стал первым человеком, совершившим орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов высказался о сотрудничестве с NASA.

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