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В НАСА вспомнили о Юрии Гагарине

НАСА отдало дань уважения Гагарину по случаю Дня космонавтики
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David J. Phillip/AP

Космическое агентство США НАСА в соцсети X отдало дань уважения совершившему первый полет в космос Юрию Гагарину.

«В этот Международный день полета человека в космос (В России это День космонавтики. — «Газета.Ru») мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году», — говорится в посте.

НАСА добавило, что в связи с праздником также вспоминает первый запуск шаттла (американского многоразового транспортного космического корабля) в 1981 году.

12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени переделанная межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, названная космическим кораблем «Восток-1», стартовала с Байконура. Выход Гагарина на околоземную орбиту длился всего 1 час 48 минут. Официальное сообщение о первом в мире полете человека в космическое пространство было передано в 10:02, когда «Восток» еще находился на орбите.

Новость о «108 минутах, которые потрясли мир», мгновенно облетела земной шар и произвела невероятное впечатление на все человечество. А в Советском Союзе это сообщение вызвало стихийное торжество, сравнимое с радостью по случаю окончания войны в мае 1945 года. Это стало не только величайшим достижением советской космонавтики, но и символом мощи и прогресса Советского Союза.

Ранее экипаж МКС обратился к россиянам в День космонавтики.

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