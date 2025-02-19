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В бундестаге отреагировали на отказ пригласить РФ на мероприятие по Освенциму

Немецкая оппозиционерка Дагделен назвала позором мероприятие по Освенциму без РФ
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Global Look Press

Немецкая оппозиционерка турецкого происхождения Севим Дагделен назвала позором мероприятие по Освенциму без РФ. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я считаю позором и скандалом, что на (80-ю годовщину. — «Газета.Ru») освобождения Освенцима не пригласили его освободителей», — подчеркнула она.

При этом Дагделен напомнила, что на мероприятие в Польше были приглашены потомки узников и строителей лагеря, но не потомки его освободителей. По словам немецкой оппозиционерки, Германии стоит протянуть руку России, так же как СССР когда-то протянул руку Германии после Второй мировой войны, а руководству ФРГ — посетить парад Победы в Москве.

В настоящее время Дагделен входит в состав депутатов бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость». До 2023 года она была участницей Левой партии.

До этого Дагделен заявляла, что правительство ФРГ должно ответить за помощь Украине.

Ранее Дагделен призвала снова импортировать нефть из РФ и открыть «Севпоток».

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