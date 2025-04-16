Депутат Шёнбрунн: запрет на участие РФ в праздновании Победы в ФРГ абсурдно

Намерение немецкого МИД не допускать представителей России на памятные мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию Победы и разгрома нацистской Германии, абсурдно. Об этом в эфире радио RBB24 заявила депутат ландтага из города Зеелов Зина Шёнбрунн.

«Я считаю довольно абсурдным публиковать такой документ… Я считаю бессмысленным отменять приглашение или не пускать кого-то, то есть высшего представителя какой-либо страны», — подчеркнула она.

Шёнбрунн также поддержала решение властей города Зеелов, которые не стали отменять приглашение посла РФ на памятные мероприятия в немецком регионе.

Битва за Зееловские высоты началась 16 апреля 1945 года. Она стала одной из наиболее крупных в рамках Берлинской операции Красной Армии.

В начале апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что возможное выдворение русских и белорусов с памятных мероприятий в ФРГ, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, нельзя назвать иначе как «Триумфом воли» главы МИД Германии Анналены Бербок.

Дипломат отметила, что, если в ФРГ и правда будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан с мероприятий Победы, то иначе как возрождением нацизма, это назвать будет нельзя. ««Триумф воли» Бербок», — добавила она.

В марте Захарова прокомментировала сообщения о планах Германии предложить Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Она назвала эту инициативу несоответствующей символике 80-летия Победы над нацизмом.

Ранее в бундестаге отреагировали на отказ пригласить Россию на мероприятие по Освенциму.