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Прокурором столичного округа в США может стать частый гость эфиров Russia Today

WP: Трамп может назначить прокурором округа Колумбия частого гостя эфиров RT
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Depositphotos

Президент США Дональд Трамп выбрал активиста и экс-чиновника республиканской партии Эда Мартина в качестве кандидата в прокуроры округа Колумбия, ранее он был регулярным гостем эфиров российских агентств Russia Today и Sputnik. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post.

«Мартин теперь является временным прокурором США в округе Колумбия и выбран Трампом для работы на постоянной основе в этой роли. Но как консервативный активист и бывший республиканский чиновник Миссури, он появлялся более 150 раз на RT и Sputnik», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что речь идет о временном периоде с 2016 по 2024 год. Мартин в марте в анкете для Юридического комитета Сената США не раскрыл свои выступления. Власти Штатов просят номинантов на такие должности перечислять все интервью в СМИ.

Анализ телевизионных архивов показывает, что он появлялся на RT и Sputnik «чаще, чем на любой другой крупной кабельной сети в течение этого периода», утверждает The Washington Post.

16 апреля сообщалось, что Белый дом ограничил доступ информационных агентств к освещению мероприятий, в которых участвует президент США Дональд Трамп.

Ранее в Белом доме встречу с журналистами начали с молитвы.

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