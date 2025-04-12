В Белом доме встречу с журналистами начали с молитвы

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт произнесла молитву перед брифингами для журналистов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Боже Иисус, дай нам сил, знаний и способности донести наше слово, получить удовольствие и не терять уверенности в тебе, Иисус. Аминь!» — сказала Левитт.

В начале февраля сообщалось, что делегация религиозных и общественных деятелей из России приняла участие в ежегодном Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Представителям РФ в том числе удалось посетить выступления президента США Дональда Трампа и спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона в гостинице Washington Hilton.

Национальный молитвенный завтрак — мероприятие, проводимое каждый год в начале февраля в Вашингтоне американским конгрессом и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation. Впервые такой завтра был проведен в столице США в 1953 году, тогда на нем выступил президент Дуайт Эйзенхауэр. С 1980 года основная часть мероприятий проводится в гостинице Washington Hilton.

Ранее в Госдуме начали с молитвы круглый стол по сатанизму.