Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме встречу с журналистами начали с молитвы

Пресс-секретарь Белого дома Левитт помолилась перед брифингом для СМИ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт произнесла молитву перед брифингами для журналистов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Боже Иисус, дай нам сил, знаний и способности донести наше слово, получить удовольствие и не терять уверенности в тебе, Иисус. Аминь!» — сказала Левитт.

В начале февраля сообщалось, что делегация религиозных и общественных деятелей из России приняла участие в ежегодном Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Представителям РФ в том числе удалось посетить выступления президента США Дональда Трампа и спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона в гостинице Washington Hilton.

Национальный молитвенный завтрак — мероприятие, проводимое каждый год в начале февраля в Вашингтоне американским конгрессом и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation. Впервые такой завтра был проведен в столице США в 1953 году, тогда на нем выступил президент Дуайт Эйзенхауэр. С 1980 года основная часть мероприятий проводится в гостинице Washington Hilton.

Ранее в Госдуме начали с молитвы круглый стол по сатанизму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами