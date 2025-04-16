Информагентствам ограничили доступ к мероприятиям Трампа

Белый дом ограничил доступ информационных агентств к освещению мероприятий, в которых участвует президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на служебную записку, распространенную официальным представителем Белого дома Кэролайн Левитт.

«Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что заявления президента дойдут до целевой аудитории, а также для того, чтобы на мероприятиях присутствовали СМИ с отраслевой специализацией», — говорится в записке.

Левитт уточнила, что теперь решение о допуске журналистов к освещению мероприятий будет основываться на их ротации. При этом представитель Белого дома получит право самостоятельно определять состав пресс-пула.

13 апреля Трамп сравнил свой график и стиль общения с прессой со своим предшественником Джо Байденом. Глава Белого дома подчеркнул, что он всегда доступен. По его словам, экс-президент не стал бы общаться с представителями СМИ и в девять часов утра.

Ранее в Белом доме встречу с журналистами начали с молитвы.