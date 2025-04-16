Рубио и Уиткофф поговорят с европейцами о плане Трампа решить конфликт на Украине

Госдеп: Рубио и Уиткофф обсудят с европейцами в Париже план Трампа по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф 16 — 18 апреля в Париже обсудят с представителями Евросоюза планы Вашингтона по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявляет госдеп США, передает РИА Новости.

Сообщается также, что США и ЕС обсудят общие интересы Брюсселя и Вашингтона в регионе.

Газета Politico писала, что в ходе визита американцев в Париж запланирована встреча Уиткоффа с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В свою очередь Рубио проведет переговоры с министром по делам Европы и иностранных дел страны Жан-Ноэлем Барро. Кроме Украины, Ирана и пошлин на повестке стоит ситуация с сектором Газа, где Израиль проводит военную операцию.

11 апреля в Петербурге состоялась встреча Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более четырех с половиной часов. Главной темой обсуждения стало урегулирование украинского конфликта.

Ранее Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа за слова о территориях.